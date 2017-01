A 24 ans, elle devient la première femme pilote de chasse en Zambie

C’est en 2012 qu’elle fait son entrée dans l’armée. Elle faisait partie du programme des forces aériennes de la Zambie qui formait des pilotes pour combler l’écart entre les sexes sur le terrain. La semaine dernière dans le journal Times, Thokozile Muwamba avait affirmé : « Les hommes ne sont nos compétiteurs, mais des partenaires avec lesquels on devrait travailler, et les femmes devraient donc commencer à participer et à démontrer leurs capacités. Pour cela, je suis prête à relever les défis ».



Elle a ajouté : « Par exemple quand je suis dans l’avion, il ne distingue pas le sexe. Je peux aussi lui donner la bonne direction pour qu’il vole correctement ». Le lieutenant-général Eric Mwaba Chimese, commandant de la force aérienne de la Zambie, en 2015, avait annoncé la décision d’impliquer un peu plus les femmes pilotes pour la parité dans le pays.



“Nous voulons dans l’avenir voir plus de femmes dans le pays devenir des pilotes de chasse “, a affirmé le commandant de la base aérienne, le général de brigade Kapungwe. Thokozile Muwamba n’a fait que sa première année à l’Université de Copperbelt (CBU) pour rejoindre l’armée et réaliser son plus grand rêve. Sa détermination, son travail acharné et l’inspiration de toute sa famille et ses instructeurs, ont beaucoup contribué à son « ascension ».



Elle exhorte ainsi les femmes en ces termes : “Les impossibilités peuvent être rendues possibles tant que l’on est déterminé à atteindre son but.” Sur la petite liste des pilotes féminins du continent africain, son nom y figure désormais. Soulignons que le continent compte très peu de femme dans ce domaine. Rappelons que c’est en 2012, que le Nigeria a décoré sa premiére pilote, l’officier d’aviation Blessing Milan, qui était la première femme pilote de l’armée en Afrique de l’Ouest à l’époque.