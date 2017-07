9 conseils pour réduire la graisse abdominale

2 cuillères d'huile d'olive dans vos repas



Qui a dit que le gras était interdit quand on cherche à perdre du poids ? Certaines graisses sont bonnes pour la santé. Au lieu d'être stockée, elle sont utiles et peuvent être utilisées par les cellules de l’organisme, confirme Alexandra Rétion, nutritionniste.

Où trouver de bonnes graisses ? Les huiles végétales, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de colza, d'olive ou de noix si possible après la cuisson sont bonnes pour la santé. Dans les oléagineux (graines de tournesol, amande, noix, pistache, noix de cajou). Et enfin dans les poissons gras, mais aussi les avocats.



Consommer des aliments à indice glycémique bas



Il n'y a pas que les diabétiques qui doivent faire attention à leur glycémie. Un taux de sucre en excès dans le sang libère de grandes quantités d'insuline. Sur du long terme ce surplus de sucre finit par être accumulé sous forme de graisse et principalement au niveau du ventre.



En pratique :

- Les aliments à indice glycémique bas : pâtes, riz et céréales complets, les fruits et légumes frais, les laits végétaux, les légumineuses (pois, lentilles haricots...), des noix.

- Les aliments à indice glycémique élevé : les produits diététiques, les céréales pour petit-déjeuner, les fruits secs, les pommes de terre, les condiments (ketchup, mayonnaise...) , les produits au lait de vache.



Faire les bons exercices de sport



Evidemment on ne peut pas y échapper pour perdre du poids et se tonifier, il faut passer par la case sport. La bonne nouvelle c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent pour éliminer la graisse autour du ventre, il ne faut pas nécessairement faire des crunchs, au contraire cela favoriserait même la formation de la petite bouée tant redoutée selon Max Tomlinson, nutritionniste et naturopathe.



Ce qu'il faut faire : pratiquer une activité à haute intensité qui fait brûler les graisses, c'est le principe du cardio (jogging, rameur, vélo ...) pendant 5 à 10 minutes, deux fois par semaine.

- Tous les deux à trois jours pratiquer une séance de mouvements de résistance :

- Du gainage : placez-vous sur le ventre en vous tenant sur les coudes et la pointes des pieds en gardant le dos droit pendant une minute, 3 fois par semaine.

- Le soulevés de terre avec haltères : si vous n'avez pas d'haltères prenez deux bouteilles d'eau chacune de vos mains. Pliez les genoux en descendant les bouteilles, puis relevez-vous en soulevant les bouteilles au-dessus de votre tête.



L'astuce pour manger plus lentement



Le problème quand on a une faim de loup, ou alors quand on est débordé c’est qu’on a tendance à dévorer son assiette en quelques minutes. Or selon la diététicienne-nutritionniste, Alexandra Rétion, lorsqu’on mange trop vite, la nourriture se digère mal, elle est mal assimilée par l’organisme et a plus tendance à être stockée surtout au niveau de l’abdomen.



En pratique : je conseille une petite astuce à tous mes patients afin de les aider à retrouver une sensation de satiété : après avoir mangé l’entrée ou le plat, par exemple, posez vos couverts, allez faire une activité rapide puis revenez à table. On constate qu’on a beaucoup moins faim qu’au début du repas et on se jette moins sur la nourriture après.



Manger des aliment riches en fibres



L’équation est simple si vous voulez perdre de la graisse abdominale il va falloir enrichir votre alimentation avec des aliments qui font éliminer : les fibres. «Ce sont des aliments qui facilitent la digestion et permettent de mieux assimiler les aliments. S’ils sont plus facilement éliminés, ils seront moins stockés. En plus, ils aident à réguler le taux de sucre dans le sang», confirme la spécialiste.

Où trouver des fibres ? Dans les céréales complètes (riz, pâtes, pain), les légumes, les amandes. Pour ceux qui n’aiment pas le goût, il existe aussi des pâtes ou du riz semi complets, l’effet est le même mais le goût moins prononcé.



Pas plus de 3 fruits par jour



«Le problème avec le message cinq fruits et légumes par jour c’est que les gens enregistrent surtout le mot fruits», plaisante notre interlocutrice. On se dit que les fruits sont naturels et sains du coup ça ne peut faire que du bien, mais problème : ils contiennent du fructose. «Même s’il est naturel cela reste du sucre et en excès il devient de la graisse qui se stocke au niveau de votre ventre», ajoute-t-elle.

En pratique : il ne faut pas dépasser 3 fruits par jour et ne pas oublier les deux légumes dans vos repas.

Ne pas diminuer vos calories



Vous n’arrivez pas à fermer votre pantalon ? Votre petit ventre dépasse de votre maillot de bain ? Du coup vous avez décidé d’entamer un régime drastique histoire d’être prête pour la plage. C’est la dernière chose à faire !

Pourquoi ? «Limiter brutalement sa consommation de calories vous affame favorise le grignotage.Evidemment lorsqu’on craque c’est rarement pour manger des brocolis», ironise Alexandra Rétion, diététicienne nutritionniste.

En pratique : il suffit d’opérer un ré-équilibrage alimentaire : manger viande ou poisson ou œuf avec une portion de féculents (complets de préférence) , des légumes et limiter sa consommation de sucre. Les premiers résultats devraient déjà se voir au bout d’une semaine.



Boire de petites gorgées d'eau pour éliminer les toxines





Si malgré vos efforts vous mettez du temps ou n’arrivez pas à perdre du ventre c’est peut-être parce que votre organisme est engorgée de toxines.

En pratique : entamer une alimentation équilibrée et réduisez au maximum le sucre, car en excès il se transforme en graisse qui se stocke et engorge vos organes. Pensez également à bien vous hydrater. «Il ne s’agit pas de boire deux litres d’un coup, explique la spéicaliste, mais plus de boire plusieurs petites gorgée au cours de la journée. Ca aide à éliminer le taux de toxines qui empêchent votre corps de bien fonctionner et éliminer ce qu'il faut.»

Eviter de boire de l'alcool





Notre interlocutrice est catégorique sur ce point : «l'alcool n'est pas un élément dont notre corps a besoin». Du coup comme il en sait pas quoi en faire, il le stocke et comme il est remplit de sucre, ce dernier sera transofrmer en graisses qui votn aller se loger directement dans votre ventre.

En pratique : si vous voulez constater des résultats c'est simple : éviter toute consommation d'alcool.