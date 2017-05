9 choses que vous révèlent vos yeux sur votre état de santé

Les soucis au niveau des yeux se résolvent en général avec du repos et du sommeil. Cependant, certaines sensations peuvent être des éléments alarmants sur certaines affections. Voici la liste de quelques signaux qui devraient vous emmener à consulter un médécin pour vous enquérir de votre état de santé.



1. Des traces blanches sur la cornée



Si elles perdurent, les traces blanches sur la cornée peuvent être un symptôme d’une infection de la cornée. Si cette infection n’est pas traitée, elle peut aboutir à un ulcère de la cornée. Le risque est plus accru pour les personnes qui portent des lentilles de contact.



2.Cercle blanc autour de l’iris



Très souvent indiquant un vieillissement, le cercle blanc peut indiquer un taux élevé de cholestérol ou de triglycérides. Cela indique par richochet un risque élevé d’arrêt cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.



3.Vaisseaux sanguins abîmés dans la rétine



Cette gêne peut révéler un risque élevé de maladies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral. Une tension artérielle élevée peut faire pression sur le nerf optique et provoquer des troubles de la vue.



4.Sécheresse oculaire



La sécheresse oculaire provoque gêne et démangeaison et rend les yeux fragiles. La cause la plus courante est l’allergie saisonnière. Accompagnée d’une sensibilité accrue à la lumière, la sécheresse peut révéler un syndrome de Sjorgen, trouble rare du système immunitaire.



5. Jaunisse oculaire



La plupart du temps, la cause en est une dégradation du fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Cela peut être aussi un symptôme d’hépatite.



6.Inflammation et rougeur



C’est la conséquence de la fatigue et du manque de sommeil, que l’on prend souvent pour un symptôme d’infection.



7.Tâche jaune près de l’iris



Apparaissant généralement chez les personnes âgées, elle peut être due aux rayons UV du soleil. Elle apparait également en cas d’irritation régulière causée par l’air, la poussière ou la vue.



8.Larmes involontaires



Le larmoiement involontaire peut indiquer soit une sécheresse occulaire, soit une trop grande exposition aux écrans. Ensuite, il peut révéler d’une paralysie du nerf qui contrôle les muscles faciaux ou une infection virale.



9. Disparition intermittente de l’image



La disparition d’une zone dans votre champ de vision peut être le signe d’une migraine oculaire. Elle peut s’accompagner de maux de tête dûs à une mauvaise circulation du sang dans le cerveau.