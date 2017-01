9 aliments connus pour leurs vertus thérapeutiques

L’igname



Capable de réguler les lipides sanguins, ce légume lutte activement contre le cholestérol sanguin. L’igname sert aussi d’antioxydant qui conserve l’état des organes et du cerveau. Il est recommandé pour les personnes âgées afin de conserver une bonne mémoire.



Le ndolé



Si ce nom correspond à un plat typique camerounais, c’est également le nom d’une plante qui s’avère nutritive. Sa composition permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d’infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante.



La patate douce



Riche en vitamine A et B6 mais aussi en cuivre et en manganèse, la patate douce permet de prévenir le risque de certains cancers. Elle fait baisser le mauvais cholestérol et le sucre dans le sang. Elle renforce aussi le système immunitaire.



Les feuilles de manioc



Les feuilles de manioc stimulent l’organisme car elles permettent de renforcer le système immunitaire. Elles sont très utiles contre l’anémie mais aussi contre les infections virales.



Le gombo



Naturellement riche en fibres, ce légume parvient à prévenir le cholestérol. Les antioxydants présents dans le gombo aident à combattre le vieillissement tissulaire, permettant ainsi de conserver la santé le plus longtemps possible. Consommer du gombo de manière régulière aide aussi à préserver la bonne santé des reins.



La noix de cola



Son taux de caféine et de kolatine font de cet aliment un excellent tonique. La noix de cola est très efficace pour lutter contre la dépression, contre la fatigue physique ou intellectuelle et contre l’hypotension. Son action est plus longue que celle des autres stimulants généralement utilisés donc bénéfique pour l’appareil cardio-vasculaire et les muscles. Enfin, cet aliment facilite la digestion avec une action diurétique et une facilité d’assimilation des aliments.



Le fruit du baobab



Utilisé sous différentes formes, le fruit du baobab est très bon pour la santé. Il possède des vertus digestives et anti-inflammatoires. Régulateur du système digestif, il est aussi diurétique et représente un excellent remède contre la dysenterie. Il a la capacité de faire baisser la fièvre et les infections.



L’arachide



Contenant des graisses végétales, cet aliment est recommandé pour prévenir les maladies cardio-vasculaires. Comprenant également du manganèse, du cuivre, et 13 vitamines différentes, il protège efficacement le cœur et constitue un parfait rempart contre le cancer du colon.