Le préservatif est un dispositif médical au sens de la loi, et aussi un produit très fragile. Il vous protège contre de nombreuses maladies, dont certaines sont encore aujourd’hui mortelles. Il vous protège contre les grossesses non désirées, alors à vous aussi de prendre soin de lui, de le protéger pour qu’il puisse vous protéger dans tous les moments intimes de votre vie. Voici les 7 choses à ne pas faire avec un préservatif



1- Achetez un préservatif sans vérifier sa date de péremption



La provenance du préservatif, son numéro de lot, la norme qu’il respecte sont des informations fondamentales pour vous assurer de la fiabilité des préservatifs. Tous ces éléments sont indiqués sur la boîte ou le sachet qui contient les préservatifs. Il faut vérifier toutes les informations légales : norme, date de péremption, fabricant et usine, numéro de lot.



2- Utiliser un préservatif périmé



Utiliser un préservatif dont la date de péremption est dépassée est une très mauvaise idée : le latex devient poreux avec le temps, et donc beaucoup plus fragile. Un préservatif périmé multiplie les risques de le voir craquer pendant l’acte.



3- Choisir un préservatif trop petit, ou trop grand



Le latex est une matière extensible et résistante à l’allongement, mais ce n’est pas une raison pour ne pas vous servir d’un préservatif à la bonne taille : votre pénis vous remerciera pour cette gentille attention. Et vous limiterez les risques de casse ou de glisse. Un préservatif trop petit, et c’est de l’inconfort pendant le rapport : vous vous sentez trop serré, çà vous fait mal, et en plus le préservatif est étiré et donc plus fragile. Un préservatif trop grand, et au contraire, vous le sentez flotter, et il risque de glisser le long de votre pénis, très dangereux car vous ne serez plus protégé entièrement.



4- Ouvrir l’emballage avec les dents ou des ciseaux



C’est vrai que dans le feu de l’action, on n’aime pas vraiment passer plus de 10 secondes à ouvrir cet emballage récalcitrant. Mais voilà, dans la précipitation, tenter de l’ouvrir avec les dents, ou encore pire avec une paire de ciseaux, est une très mauvaise idée : c’est le meilleur moyen de créer une coupure que vous ne verrez même pas lors de la mise en place. Le préservatif est très serré dans son emballage, en utilisant les dents vous aller le pincer, en utilisant des ciseaux vous risquez de le couper. Ouvrez toujours l’emballage du côté où il y a des dentelures, c’est là qu’il est le plus facile à ouvrir.



5- Dérouler le préservatif avec des ongles cassés ou les dents



Voilà, vous avez réussi à ouvrir l’emballage sans dégât, le capuchon est posé sur le gland dans le bon sens, il ne reste plus qu’à dérouler le préservatif, et là : attention, ne gâchez pas tout en le déroulant mal ! Les ongles cassés risquent de couper le latex. Idem si votre partenaire a la bonne idée d’essayer de dérouler le préservatif avec la bouche : interdiction formelle de s’aider avec les dents, c’est le meilleur moyen de le déchirer sans s’en apercevoir. L’idéal pour ne pas abîmer le préservatif, est de le dérouler doucement, sans faire de pli, avec des ongles bien coupés, en utilisant le prenant entre le pouce et l’index.



6- Utiliser un corps gras pour lubrifier le préservatif



On ne le répétera jamais assez, mais la vaseline ou le beurre ne font pas bon ménage avec le latex des préservatifs : les corps gras rendent le latex poreux. Ça ne se voit pas lorsque vous le mettez dessus, mais au bout de quelques minutes le préservatif est déjà fragilisé et ne vous protège plus, après un peu plus de temps il est si fragile qu’il peut craquer à tout instant !



7- Réutiliser un préservatif



Il existe encore des gens qui pensent que l’on peut laver le préservatif puis le réutiliser pour faire des économies : la réponse est NON ! Le latex est une matière fragile qui ne se lave pas : les savons ou produits détergents détruisent le latex, et vous vous retrouverez avec un préservatif poreux, fragilisé. Il doit donc être jeté après chaque utilisation.



Même si vous n’avez pas éjaculé dans le préservatif, une fois que vous l’avez retiré, vous devez le jeter à la poubelle : on ne réutilise pas un préservatif qui a été déjà porté même moins de 15min après : lors du rapport et avant l’éjaculation, l’homme génère des sécrétions qui se retrouvent donc dans le préservatif. Ces sécrétion contiennent de petites quantités de spermatozoïdes et peuvent propager des IST et le VIH. En retirant le préservatif, ces sécrétions peuvent sortir et aller sur la surface du préservatif. En portant à nouveau ce préservatif, ces sécrétions iront contaminer votre partenaire.