6 bonnes résolutions qui vont changer votre vie en un mois

1- Zappez votre série avant le dodo et méditez



Votre petit plaisir avant de dormir ? Une bonne petite série. Le problème, c'est que du coup, vous n'êtes pas en super forme le lendemain matin. Et si vous décidiez de vous déconnecter de votre ordi un soir ou deux pour méditer ? Vous verrez, cela fait un bien fou. Et en plus, vous passerez certainement une meilleure nuit, et donc vous serez fraîche comme un gardon pour attaquer une nouvelle journée.



2- Explorez votre ville



Même si vous ne vivez pas dans une grande ville, il y a fort à parier que vous ne connaissez pas tous les recoins de votre lieu de résidence. C'est décidé : ce week-end, vous irez visiter le musée devant lequel vous passez tous les jours avant d'aller au travail mais dont vous n'avez jamais franchi le seuil. Ensuite, vous irez dîner dans ce nouveau resto dont tout le monde parle. Pour être sûre de tenir vos engagements, appelez un ami et programmez votre sortie plusieurs jours à l'avance.



3- Allez à la gym... pour de vrai



"Pas ce soir, j'ai piscine". Cette excuse bidon pour se défiler quand on ne veut pas se rendre à une soirée est devenue un gag, tellement cela ne semble pas crédible de se fixer un jour (et surtout de s'y tenir) pour pratiquer une activité sportive. Et pourtant, certains le font vraiment. Alors pourquoi pas vous ? Dès le lundi, planifiez un soir dans la semaine qui sera consacré à la pratique d'une activité sportive. Pour vous motiver, nous vous conseillons d'emporter votre sac de sport avec vous le jour J et d'y aller directement après le boulot. Comme ça, plus d'excuse pour sécher l'heure de sport !



4- Finissez ce que vous avez commencé



Entre votre boulot, les sorties avec vos amis, et les moments passés en famille, vous ne savez plus où donner la tête et n'avez pas eu le temps d'avancer sur vos projets perso. Organiser un week-end à l'étranger entre copines, refaire la déco de votre chambre, écrire un roman. Qu'importe la nature et la taille de vos projets, commencez par réaliser les plus faciles et les plus courts. Calez une réunion avec vos copines pour discuter des modalités de votre voyage. La semaine suivante, bloquez votre week-end pour vous attaquer à votre chambre. Et ainsi de suite... Même si cela vous prendra plusieurs mois pour venir à bout de l'intégralité de vos projets, vous verrez que le fait de les réaliser petit à petit vous donnera le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et ce sera déjà beaucoup.



5- Essayez de ne plus aller sur Facebook 50 fois par jour



Chaque fois que vous déambulez sur votre "wall" Facebook depuis votre smartphone, vous vous dites : "c'est fou le temps que je perds, il faut vraiment que je me débarrasse de cette mauvaise habitude". Sauf que si vous avez enregistré Facebook dans vos applis favorites, cela va être difficile de résister à la tentation. Et si vous la reléguiez à la dernière page de votre écran ou si vous la supprimiez carrément ? Vous aurez sans doute moins le réflexe d'y aller et de cette manière, vous tiendrez parole !



6- Mangez plus sain



Qui ne s'est pas dit un jour qu'il devait manger plus sain sans s'y tenir pour autant ? En effet, en matière d'alimentation, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Dans ce cas-là, il faut attaquer le mal par le mal. Commencez par éliminer toute la junk food de votre réfrigérateur et de vos placards. Exit les boîtes de conserve et les pizzas surgelées, bonjour le quinoa et les légumes frais ! Quand vous rentrerez chez vous après une longue journée de travail, trop fatiguée pour faire les courses, vous n'aurez d'autre choix que de cuisiner ce qui vous tombera sous la main. Et comme vous n'aurez que des produits "healthy" à dispo, vous mangerez sain. CQFD.

Vous voyez, finalement ce n'était pas si difficile !



terrafermina