5 raisons pour lesquelles les femmes quittent l’homme qu’elles aiment

Les relations amoureuses nécessitent un travail et un entretien continus. Malheureusement, quand la magie disparaît, la relation se termine de manière désastreuse. Et c’est à de tels moments qu’on se demande : « Mais que s’est-il passé ? ». Il n’existe pas de définition concrète de l’amour. Voici une liste des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les femmes mettent fin à leur relation.



1- Elles se sentent seules.



Une femme doit sentir qu’elle est importante. Si son partenaire ne la soutient pas assez, il lui est impossible de continuer la relation. Les femmes sont très aimantes et lorsqu’elles ont un homme dans leur vie, il représente tout pour elles. Les hommes, par contre, se détachent facilement une fois qu’ils se sentent à l’aise. Parfois, face à la solitude et à un compagnon peu présent émotionnellement, elles craquent. Quand l’amour et l’attention ne sont pas réciproques, elles préfèrent partir.



2- Leur valeur n’est pas reconnue.



Les paroles douces et l’attention qu’on leur porte touchent la gente féminine. Les femmes ont besoin de se sentir comprises, acceptées, respectées et soutenues. Quand elles partagent des moments ou des histoires avec leur compagnon, c’est parce qu’elles ont besoin de se sentir connectées à lui. Les femmes adorent les hommes galants, aimants et qui n’ont pas de mal à communiquer leurs sentiments. Elles adorent les petits gestes quotidiens simples : sortir la poubelle, faire la lessive, offrir des fleurs, etc. Une femme peut être encore amoureuse mais quitter quand même un homme car elle se sent prise pour acquise.



3- Elles ne se sentent plus attirantes.



Les hommes sont, par nature, des êtres sexuels ; quand ils veulent faire l’amour, ils sont directement prêts. Les femmes, par contre, ont besoin d’intimité, de préliminaires et se sentir complètement désirées par leur partenaire. Les femmes veulent de la spontanéité, de la douceur, de la romance, bref un conte de fée. Donc, quand un homme n’est excité qu’à la vue d’autres femmes, de porno ou veut simplement avoir une relation sexuelle, les femmes n’ont aucune envie de passer à l’acte. Arrive alors un moment où la femme se sent tellement peu désirée qu’elle quitte son amoureux.



4- La routine



Les hommes tombent facilement dans la routine et plus ils prennent de l’âge, plus ils deviennent égoïstes. Les femmes ont besoin de moments de bonheur et de partage. Un petit mot laissé le matin sur leur tasse de café suffit pour les envoyer au septième ciel. La routine est très mauvaise. C’est le pire ennemi d’une relation.. L’ennui s’installe.



5- Le compagnon n’est pas présent physiquement.



Les femmes prennent beaucoup sur elles, mais être en couple avec un homme qui passe plus de temps dehors que chez lui est absolument repoussant. Elles ont besoin d’un partenaire qui sera toujours à leurs côtés et appréciera leur présence. Si le partenaire préfère passer la majorité de son temps loin de sa femme, elle n’hésitera pas, tôt ou tard, à le quitter. Elle sait que c’est fini quand il n’y a plus rien à partager.



La place de la femme dans notre société a fortement évolué. De nos jours, elles sont indépendantes et n’ont pas « besoin » d’un homme mais elles en éprouvent toujours le désir. Elles veulent vibrer d’amour, de connexion spirituelle et de stimulation intellectuelle avec l’être chéri.