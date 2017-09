5 ingrédients pour être une femme de résultats

Être courageuse



Une femme battante, c’est celle-là qui certes voit les difficultés mais qui décide de ne pas vivre dans la peur. La peur d’échouer, d’être déçue, des qu’en dira-t-on sont autant de peurs qui ne doivent pas faire partie de votre vie si vous voulez être une femme de résultats positifs. En effet, il vous faut prendre le risque de profiter de la vie et aller de l’avant.



Être positive



Soyez toujours positive. Vous aurez certes des déceptions. Vous connaîtrez des échecs mais vous devez avoir le courage de vous relever et aller de l’avant. Dites vous toujours que le meilleur reste à venir et que vous aurez ce meilleur. Être négative vous fait vous apitoyer sur votre sort et perdre de vue même les belles opportunités de votre vie.



Avoir de l’assurance



Ne vous comparez pas aux autres. En effet, vous êtes unique en votre genre. Il n’ y a personne d’autres sur cette terre qui vous ressemble ou encore qui puisse être taillée comme vous pour cette vie à laquelle Dieu vous appelle. Ainsi donc, appréciez vos qualités, travaillez vos limites mais ne pensez jamais que vous êtes mieux qu’une autre personne et vice versa.



Se servir du passé comme d’un tremplin



Nous sommes la somme des choix que nous posons chaque jour. Ainsi donc, si vous avez des choses que vous ne désirez pas, c’est sûrement de mauvais choix. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Plutôt, servez-vous de vos erreurs passées comme d’un tremplin vers votre bonheur.



Passer à l’action



Vous voulez voir les choses changer dans votre vie et autour de vous ? Tout simplement, posez des actions. Ne vous laissez pas subir la vie. Au contraire, définissez ce que vous voulez avoir. Car comme on le dit, la vie sera pour vous ce que vous aurez décidé qu’elle soit.