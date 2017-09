5 bonnes raisons de faire de la musculation

1. C'est important pour se galber



« Au bout d'un mois de pratique, j'ai vu mon corps se métamorphoser, je suis plus svelte et plus musclée. Ces résultats m'ont redonné confiance en moi », s'enthousiasme Lou, 33 ans. Et c'est vrai que si on soulève des haltères ou qu'on s'entraîne de façon régulière sur des appareils guidés comme la presse (pour les cuisses) et le butterfly (pour les pectoraux), les résultats se font vite sentir : à raison de deux séances hebdomadaires de 45 minutes, on se sent plus tonique dès la troisième semaine. Au bout de trois mois, le corps est remodelé. Un bénéfice d'autant plus appréciable qu'il est durable si on l'entretient : la musculation est en effet un remède infaillible pour pallier la diminution programmée de la masse musculaire dès 30 ans.



2. Ça marche pour mincir



Autre atout, la musculation a, selon une étude américaine récente (« Journal of Applied Physiology », mars 2015), un effet amincissant comparable à celui des sports d'endurance tels que la course à pied, le vélo ou la natation puisqu'elle s'attaque directement à la masse grasse (viscérale et sous-cutanée). Plus les muscles croissent, plus le métabolisme du corps augmente. Or, plus la masse musculaire est importante, plus on brûle de calories, même au repos (si,si). Quand on a un objectif minceur, il ne faut pas seulement contrôler son assiette (un régime restrictif seul fait d'abord perdre du muscle car l'organisme ne brûle jamais facilement ses réserves de gras) mais plutôt devenir assidue à une activité de renforcement musculaire.

3. C'est bon pour la santé



La musculation, cette même étude le souligne, favorise une augmentation de la sen­sibilité à l'insuline. De quoi prévenir ou freiner certains risques métaboliques, comme par exemple le diabète. Enfin, les exercices avec charges sont bons pour le coeur (la contraction musculaire génère un afflux sanguin important) et la capacité respiratoire, ils renforcent les ten­dons et les ligaments, préviennent l'ostéoporose et stimulent la circulation lymphatique. Des avantages qui devraient avoir raison de certaines hésitations.



4. Il ne s'agit pas de la gonflette



« Prendre trop de volume au niveau des cuisses ou des épaules, c'est la hantise principale de mes clientes quand je leur propose des exer­cices de musculation », s'amuse Lydie, coach et danseuse à Bordeaux. Sauf que cette crainte n'est absolument pas justifiée. Pour avoir des muscles hypertrophiés, il faut non seulement suivre des programmes bien spécifiques (souvent basés sur des charges lourdes et des séries courtes), mais également muscler son alimentation en forçant sur les protéines. À mille lieues du travail d'endurance de force proposé quand on veut se tonifier, qui consiste à porter des charges légères sur des séries relativement longues. Pas de panique donc : on ne risque pas de ressembler à une Miss Haltérophilie, même en s'exerçant régu­lièrement.



Sauf si on le souhaite et qu'on fait tout pour. « Quand mon coach m'a invitée à faire de la musculation pour atteindre mes objec­tifs, je lui ai répondu par un non catégorique. J'avais peur de me métamorphoser en une créature à mi­-chemin entre Hulk et une cham­pionne de culturisme aux veines apparentes. Il a fini par me convaincre, et aujourd'hui j'ai des muscles dont je ne soupçonnais même pas l'existence, fins et toniques », confirme Margaux, 35 ans. Pourtant, et c'est une question de morphologie, certaines d'entre nous ont tendance à prendre plus de volume et plus vite que d'autres au niveau des cuisses, des épaules ou encore des biceps. La parade ? Y aller doucement sur ces zones, en se contentant de les travailler une fois par semaine, pas plus, et en allégeant les charges. Quant à celles qui ont peur de « sécher » façon Madonna, elles doivent oublier les régimes drastiques et les protéines chimiques. L’alimentation idéale quand on s'y met ? Elle doit être équilibrée et apporter suffisamment de protéines animales ou végétales (environ 50 grammes par jour).



5. C'est fun



Non seulement on peut soulever des poids sans avoir d'expérience sportive préalable, mais la muscu offre aussi une grande liberté dans la gestion de son emploi du temps. « Pas d'horaires imposés, je fais mes séances quand je veux et où je veux, apprécie Amina, 46 ans, et mordue depuis deux ans. Quand j'ai du temps lors de ma pause déjeuner ou le soir, je vais à mon club de gym m'entraîner sur les machines. Et quand je suis débordée, je fais un quart d'heure d'exercices avec des haltères chez moi, le matin. » On peut s'exercer seule ou en groupe, en salle ou chez soi, sur des machines guidées (faciles à utiliser et qui permettent de travailler les muscles sous tous les angles), des haltères ou encore des kett­lebells (une boule de fonte avec une large anse que l'on saisit avec les deux mains), et ce dès l'âge de 14 ans. Pour débuter, le mieux est de programmer quelques séances avec un coach : c'est essentiel pour acquérir les bons place­ments et obtenir un plan d'entraînement adé­quat, qui définit le nombre de séries, de répéti­tions et le temps de récupération en fonction de votre niveau et de vos objectifs.



L'idéal ? Faire de la musculation en complément d'une activité cardio, pour une progression ultra complète. D'ailleurs, les adeptes du running savent bien qu'ils ont tout à gagner à soulever des poids : plus on renforce ses jambes, son dos et sa ceinture abdominale, plus on devient perfor­mant. Dernier point positif ? Faire de la muscu ne coûte pas cher surtout quand on a un peu d'expérience. On peut en effet trouver de très bons programmes en ligne, comme par exemple sur musculation.com et nopainnogain.fr. De quoi réviser bien vite son jugement sur la « fonte ».



elle.fr