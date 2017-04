5 Signes qui révèlent un cancer du s3in, que de nombreuses femmes ignorent!

Chez les Femmes, parmi les différentes maladies liées au cancer, celui du s3in est le plus courant.



Pour pouvoir combattre efficacement ce cancer, il faut une prévention active, et être surtout en mesure de reconnaître les signes et les symptômes, dans l’espoir de le tacler dès le développement.



Les cinq signes avant-coureurs du cancer du s3in sont ceux dont beaucoup de femmes ont tendance à ignorer, mais les détecter peut être vital pour sauver votre vie.



1. Une nouvelle môle / changement de la môle existante



Alors que les môles sont plus fréquemment associées à un risque plus élevé de cancer de la peau, elles peuvent également être liées à un cancer. Dans une étude, les chercheurs ont suivi 89 902 femmes âgées de 40 à 65 ans et ont noté leurs dossiers médicaux sur une période de 18 ans. Le nombre de môles de chaque femme a été documenté au début de l’étude.



Au cours de l’étude, 5 956 femmes ont été diagnostiquées avec un cancer plus élevé. Les chercheurs ont constaté que les femmes qui avaient le plus de môles avaient un risque de 13% plus élevé de cancer que les femmes qui n’avaient pas de môles. Si vous remarquez une nouvelle môle, ou tout type de changement dans une môle existante, contactez un professionnel de la santé.



2. Une toux qui ne finit pas



Un cancer qui commence dans une région bien précise est appelée cancer primaire. Si certaines cellules cancéreuses se séparent du cancer primaire et passent à une autre partie du corps, elles peuvent former une autre tumeur, appelée cancer secondaire. Le cancer peut se propager aux poumons, et il se caractérise par une toux prolongée. Les signes les plus courants sont l’essoufflement et la toux sèche.



3. Changement dans la vessie ou dans les intestins



Le cancer du s3in peut causer des changements hormonaux qui affectent l’urètre et rendent difficile le contrôle de la vessie. Ceci est connu sous le nom d’incontinence, et les signes sont la fuite d’urine, en cas de toux, de rire, des éternuements. Et vous avez les envies soudains et urgents d’uriner, et la miction qui dure plus longtemps que d’habitude. Si vous rencontrez l’un de ces symptômes, prenez rendez-vous avec un professionnel de la santé.



Les symptômes les plus communs du cancer du sein incluent des grosseurs et des protubérances au niveau des seins, des changements dans la structure du sein ou du téton ou une sécrétion d’un liquide malodorant, entre autres.



4. La fatigue



La fatigue est un symptôme commun chez les patients atteints de cancer, mais elle est également souvent présente même avant le diagnostic. La fatigue causée par le cancer n’est pas atténuée par le sommeil ou le repos. Elle est généralement très ennuyante et souvent associée à des cas de détresse. Cette fatigue liée au cancer n’est pas forcément liée aux efforts fournis et s’accompagne souvent d’autres symptômes tels que la douleur, la perturbation du sommeil et la dépression. Les chercheurs croient que cette fatigue est causée par un déséquilibre de certains tissus dans le corps que crée le cancer.



5. Des douleurs de dos inexplicable



La douleur dorsale est un problème de santé presque commun – si commun que 8 personnes sur 10 en souffrent à un moment donné de leur vie. Les maux de dos peuvent également être un signe que les tumeurs cancéreuses se développent. Les maux de dos liés au cancer peuvent avoir une pression sur les côtes et la colonne vertébrale, ou une douleur dans le haut du dos qui donne l’impression que la douleur vient des os. Il pourrait aussi s’agir d’un signe que le cancer du sein s’est propagé à la colonne vertébrale.