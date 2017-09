4 raisons pour lesquelles les femmes sont attirées par les hommes aux »tablettes de chocolat »

Les gens sont attirés par des attributs physiques particuliers qui n’ont rien à voir avec la recherche d’un partenaire idéal pour le long terme. Socialement, une femme pourrait vouloir un homme qui est peut-être plus gentil, plus doux et plus utile que le bad boy avec un corps à faire rêver.



Mais la réalité est que de nombreuses femmes (pas toutes heureusement…Rires!!) sont attirées par les mecs avec des abdos dessinés comme des tablettes de chocolat, obtenus après des longues heures passées dans la salle de Gym.



Beaucoup de femmes fantasment sur presque tous les mecs avec des abdominaux fermes pour des raisons qu’elles qualifient d’intéressantes…



1. Le sex appeal



Pour elles, il est intéressant de voir comment elles trouvent de telles caractéristiques physiques s3xuellement attirantes chez les hommes. Pour ces femmes, l’homme avec un tel physique est synonyme d’une puissance s3xuelle au lit. Elles sont sûres d’avoir avec eux plusieurs fois des gémissements et des cris de plaisir.



2.Une sécurité assurée



La vue des abdos bien dessinés au niveau du ventre surtout, indiquent la suprématie masculine et la force physique. Il existe une grande conviction qu’un homme avec ce genre d’attributs possède beaucoup de force.



Ce n’est qu’une croyance mais pas la vérité. N’oublions pas que certaines personnes ont naturellement de tels traits physiques.



3. Les Moments torse nu



Vous serez intrigué par cela, mais croyez-le, tout comme certains hommes fantasment sur les femmes avec des seins plus gros et aimeraient même sortir avec elles pour faire rêver leurs autres amis, les femmes sont également attirées par les gars avec ces ‘tablettes de chocolat’ parfaits pour partager également ces moments torse nu sur les réseaux sociaux ou pouvoir nager avec lui au bord de la piscine, et attirer des regards de curieux.



4. Presque la perfection



Certaines femmes sortent avec les hommes en raison de leurs caractéristiques masculines alpha qui leur indiquent qu’ils sont des mecs ‘parfaits’. Cela s’explique en partie par la révérence de ces personnes dans notre communauté. Les femmes vont suivre cette ligne en raison du titre perçu.