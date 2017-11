4 méthodes pour aider son enfant à penser par lui-même

1- Posez-lui des questions



Le plus important pour développer son sens critique- chez l'adulte comme chez l'enfant- consiste à se poser des questions. Prendre du recul, faire un pas de côté, pour analyser une information plutôt que de la recevoir et de l'intégrer passivement. Quand vous faites découvrir quelque chose à votre bambin (un jeu, une histoire, un spectacle), cherchez à savoir s'il a apprécié. Sa réponse sera probablement "oui".



Dans ce cas, ne vous contentez pas de d'opiner du chef ou de sourire. Allez plus loin en essayant de savoir pourquoi il a aimé. Si votre enfant est très jeune, il aura du mal à formuler une réponse claire. N'hésitez à lui faire plusieurs suggestions et à observer comment il réagit. Demandez-lui par exemple : "Tu as aimé ce film car il était drôle ?", "ce qui t'a plu dans cette histoire, ce sont les personnages attachants, tu avais l'impression qu'ils étaient tes amis ?", etc.



2- Proposez-lui un système de notation



Une autre méthode efficace pour que votre enfant devienne plus apte à juger les choses par lui-même consiste à lui proposer d'attribuer des notes. Vous pouvez par exemple lui proposer d'évaluer une histoire, un film ou un livre en lui donnant une note sur une échelle de 1 à 5. L'expérience sera plus ludique si vous utilisez un système de notation avec des smileys (plus ou moins souriant), des étoiles ou encore des codes couleurs (foncé s'il a détesté, brillant s'il a adoré).



3- Encouragez-le à réfléchir



Tout au long de sa vie, votre enfant va peu à peu découvrir l'univers qui l'entoure. Curieux de nature, il vous posera donc une multitude de questions. Si vous souhaitez qu'il apprenne vite à réfléchir par lui-même, évitez de lui donner tout de suite la réponse. Incitez-le plutôt à trouver la réponse tout seul et à s'interroger à voix haute, en lui faisant bien comprendre que ce n'est pas grave s'il se trompe. Et bien sûr, s'il ne trouve pas, donnez-lui la réponse, en lui indiquant tous les éléments et les étapes de votre réflexion. Le fait de s'être interrogé au préalable sur un problème lui donnera toutes les clés pour comprendre et analyser la solution, même si c'est vous qui lui avez soufflée.



4- Faites le participer à des "débats" avec d'autres enfants de son âge



Confronter l'opinion de votre enfant à celle de ses petits camarades de classe peut également s'avérer bénéfique pour développer son sens critique. L'expérience l'incitera à prendre la parole en public pour donner clairement son avis, mais également à trouver ses propres arguments pour défendre son point de vue. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez tenter l'expérience à la maison, en prenant bien garde à ce que chacun puisse s'exprimer à tour de rôle sans que les plus jeunes subissent des moqueries ou des tentatives d'intimidation (gentilles) de la part de ses frères et soeurs plus âgés.



terrafermina