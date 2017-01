4 fruits qui ont un pouvoir amincissant

1.Le citron



Le citron jaune et le citron vert sont des fruits qui font maigrir vite. Ils sont sans conteste les champions de la minceur car ils sont très faibles en calories (moins de 20 calories pour 100g), contiennent peu de glucides et ne présentent pas de gras, ni de cholestérol. Ces agrumes sont donc d’excellents fruits à consommer si l’on veut mincir car ils permettent de nettoyer le corps de ces toxines.



2.La fraise



Beaucoup de personnes semblent étonnées que l’on puisse perdre du poids en mangeant des fraises. En effet, c’est un fruit que l’on associe souvent au sucre et à la crème chantilly, il est donc difficile de se détacher de cette image et de penser que c’est un fruit qui fait maigrir. Or, manger des fraises sans tous ces artifices peut aider à prévenir le gain de poids car elles facilitent une meilleure production des hormones responsables du contrôle du poids et du taux de glycémie.



3.Le melon



Le melon est non seulement faible en calories (moins de 40 pour 100g), mais il est également très riche en potassium et autres minéraux très bons pour la santé. Le fait qu’il contienne beaucoup d’eau et de fibres limite votre envie de manger. Vous vous sentirez satisfait avec juste une petite quantité.



4.L’orange



L’orange est un fruit assez commun, mais elle fait partie des fruits les plus rassasiant ce qui fait d’elle une bonne option pour maigrir. Sa forte teneur en vitamine C, est un atout supplémentaire pour combler les carences lorsqu’on fait un régime.