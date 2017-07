4 bonnes raisons de prendre soin de ses pieds

Enfermés toute la journée (sauf l’été !) dans des chaussures pas toujours adaptées, nos pieds, trop souvent, souffrent. Voilà 4 bonnes raisons de s'occuper d'eux.



Les pieds sont comme les fondations d’une maison. Ils supportent le poids du corps. « S’il y a un déséquilibre au niveau de la structure plantaire, c’est tout l’édifice qui est affecté, avec des répercussions parfois bien éloignées du site de départ », explique Muriel Montenvert, podologue et secrétaire générale de l’Union française pour la santé du pied (UFSP). Ils sont également le premier mode de déplacement. D’où l’importance d’en prendre soin.



1 – Soulager les douleurs dorsales



La structure du pied, et plus particulièrement celle de la voûte plantaire, est très élaborée. Elle est constituée de nombreux appuis qui vont permettre la position verticale. Un déséquilibre au niveau des appuis va avoir des répercussions sur les genoux, les hanches ou le dos. « Par exemple, un pied qui bascule vers l’intérieur (pied valgus) va entraîner une mauvaise rotation du genou et de la hanche, avec à la clé le risque de douleurs lombaires », précise Muriel Montenvert.



Autre cas, lorsque l’on a une jambe plus courte que l’autre, une bonne partie de la population est concernée, le pied touche toujours le sol ! Mais c’est le dos qui compense.

La solution : des semelles orthopédiques (orthèses plantaires) en résine les plus fines possible, qui peuvent s'adapter même dans des chaussures ouvertes, rééquilibrent les appuis. 86 % des porteurs de semelles ont moins mal aux hanches et 67 % moins mal au dos*.



2 – Prévenir les complications du diabète



Le diabète provoque une perte de sensibilité au niveau des pieds et une mauvaise vascularisation, qui va engendrer un déficit d’oxygène dans le sang, nécessaire à la cicatrisation des plaies. En conclusion, le patient ne va pas sentir la lésion. Elle va se transformer en ulcère et en gangrène, si rien n’est fait. Il y a près de 10 000 amputations chaque année à cause de plaies non soignées*.



Les solutions : observer tous les jours ses pieds dessus, dessous et entre les orteils à l’aide d’un miroir. Vérifier, avant de mettre les chaussures, qu’il n’y a pas un petit caillou, une couture qui fait mal ou une aspérité qui pourraient causer une plaie. Hydrater tous les jours. Et, dans le doute, consulter immédiatement.



3 – Lutter contre la sédentarité



Lorsque l’on a mal aux pieds, on marche moins. La douleur peut être due à des problèmes articulaires ou musculaires. Mais elle peut aussi avoir une origine cutanée : cors ou durillons, œil-de-perdrix, ongles incarnés se soignent très bien. De plus, la sédentarité peut entraîner une déformation du pied qui va rendre les déplacements plus compliqués.

Les solutions : des petits dispositifs en silicone (orthoplastie), faits sur mesure, soulagent les orteils et évitent la réapparition des cors. Le spécialiste peut également proposer une orthèse plantaire qui va modifier les appuis et rééquilibrer la posture. Et, par conséquent, faciliter le retour à la marche.



4 - Résoudre des problèmes dentaires



Prenez une armoire un peu bancale, les tiroirs s’ouvriront mal, la porte ne se fermera pas bien. Il suffit de mettre une cale en dessous pour qu’elle redevienne stable. Le corps humain fonctionne un peu de la même façon. Tout est lié. Un bassin déséquilibré va créer une tension au niveau du cou et cela peut avoir des répercussions sur la mâchoire.

*Source : Observatoire de la santé du pied