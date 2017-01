3 symptômes précoces de la grossesse dès la première semaine

L'envie fréquente d'uriner



Toutes les femmes enceintes ressentent une envie fréquente d'uriner dès la première semaine de la grossesse. Après la nidation, l'hormone de la grossesse l'hormone HCG favorise la production de progestérone entrainant certaines caractéristiques de la grossesse comme l'envie fréquente d'uriner, le picotements et les tiraillements au bas ventre.



Seins douloureux et volumineux



Si vous êtes enceinte, dès la première semaine, les seins deviennent plus durs et douloureux. Ils prennent aussi du volume, deviennent sensibles et le bout devient plus foncé. C'est un signe révélateur.



La fatigue



Paresse, fatigue inhabituelle, vous somnolez tout le temps, c'est souvent un signe. Certaines femmes enceintes ont tout le temps envie de dormir. Elles ont du mal à accomplir des gestes de la vie quotidienne qui ne nécessitent habituellement aucun effort de leur part. Essayez de vous reposer et faites vous aider pour vos taches ménagères.



Il faut savoir que certains facteurs de la vie peuvent entrainer une modification des hormones ou une mal interprétation de ces signes. Consultez un médecin