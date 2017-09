3 aliments qui aident à éviter le cancer du côlon

En France, le cancer colorectal se situe au troisième rang des cancers les plus fréquents. Le rapport de l’American Institute for Cancer Research (AICR) démontre qu’une alimentation particulière et une modification du style de vie peut réduire de 47% le risque de cancer colorectal. Pour réaliser ce rapport, les chercheurs ont analysé 99 études provenant du monde entier, comprenant plus de 29 millions de personnes dont 247 000 atteintes d’un cancer colorectal.



Les céréales complètes



Dans ce rapport, les chercheurs prouvent que la consommation de céréales complètes protège probablement contre le cancer colorectal. En consommer 90 grammes par jour réduirait de 17% ce risque "à travers la synthèse des micro organismes intestinaux des acides gras. Les céréales entières sont également une source riche de divers composés bioactifs incluant la vitamine E, le sélénium, le cuivre, le zinc. Beaucoup de ces composés, qui se trouvent en grande partie dans le le son et le germe du grain, ont des propriétés anti-cancérogènes plausibles. Les céréales complètes peuvent également protéger contre le cancer colorectal en régulant la glycémie."



Les aliments contenant des fibres



Les scientifiques ajoutent à la liste des aliments protecteurs, ceux riches en fibres.Ils expliquent que : "Les fibres ingérées vont fermenter dans l'intestin et former ensuite des acides gras. Ces fibres aident également à la réduction du temps de transit intestinal et à l’augmentation de la masse fécale. Cela réduirait donc le potentiel de la matière fécale à interagir avec le colon provoquant une réduction de la production d'acide biliaire. Les aliments riches en fibres peuvent réduire également la résistance à l'insuline qui est un facteur de risque de cancer colorectal."



Les produits laitiers



Dans ce rapport, les auteurs déclarent : "En plus du calcium qui est protecteur, les bactéries productrices d'acide lactique peuvent également protéger contre le cancer colorectal. Les produits laitiers sont également bénéfiques grâce à la vitamine D qu’ils contiennent. La preuve est cohérente pour les produits laitiers, le lait, le fromage et le calcium alimentaire dans la diminution du risque de cancer colorectal."



Les aliments à éviter



Egalement, le style de vie pourrait aider à réduire le risque de cancer colorectal. Dans ce rapport, il est recommandé d’être physiquement actif pendant au moins 30 minutes tous les jours et de rester assis moins longtemps. De limiter les aliments riches en calories, en particulier les aliments transformés qui sont riches en matières grasses avec une faible teneur en fibres. D’éviter les boissons sucrées. De limiter la viande rouge et éviter la viande transformée. De ne pas manger plus de 500 g par semaine de viande rouge, comme le boeuf, le porc et l'agneau. Enfin, de limiter votre apport en sel à moins de 6 g par jour en ajoutant moins de sel et en mangeant moins.



