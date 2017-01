2017 : Ne regardez pas en arrière

Avant de détruire Sodome, Dieu a envoyé deux anges pour sauver Loth et sa famille. Leurs instructions étaient claires : "Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine ; échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne succombes" Genèse 19.17



Dieu vous réserve de grandes choses...Mais "la femme de Loth regarda en arrière et devint une statue de sel" (v.26). Jésus rappelle cet épisode en quelques mots : "Souvenez-vous de la femme de Loth". Voici deux leçons à retenir :



1) Ne regardez pas en arrière en regrettant votre vie d'avant. Ce qui était péché autrefois l'est encore aujourd'hui. "Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort" Jacques 1.14-15



2) Ne regrettez pas vos erreurs. Les deux gendres de Loth avaient ignoré les messages des anges et les supplications de leur beau-père, ils sont donc restés en arrière. Peut-être est-ce pour cela que sa femme s'est retournée. Mais ce fut fatal, et c'est encore fatal maintenant. Ne ressassez pas les regrets du passé. Ne vous attardez plus sur les blessures infligées par les autres. Ôtez vos yeux du rétroviseur et regardez la route devant vous. Dieu vous réserve de grandes choses ; c'est la raison de votre combat dans la vie. Jésus compare Satan à un "voleur" (voir Jean 10.10). Il vous a déjà volé trop de choses ; ne lui laissez plus rien vous dérober.



Un conseil pour aujourd'hui



Aujourd'hui, soumettez votre vie à Christ, et voyez ses bénédictions venir.



