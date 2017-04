15 signes du cancer que les gens ignorent jusqu’à ce qu’il soit trop tard

15 signes du cancer à ne pas ignorer :



1 – Changements au niveau des selles :



L’aspect des selles peut en dire long sur l’état de santé de la personne et ainsi attirer son attention sur la présence d’éventuelles maladies, notamment le cancer.

Ainsi, si vous souffrez d’épisodes de constipation et de diarrhée alternés ou encore de selles jaunes-blanchâtres, n’hésitez pas à consulter. Ces symptômes peuvent être le signe d’un cancer digestif ou du cancer du pancréas.





2 – Changements dans l’urine :



Un besoin fréquent d’uriner et une sensation de brûlure et de douleur pendant la miction, sont des symptômes qui annoncent généralement une infection urinaire, mais peuvent également être le signe du cancer de la vessie ou de la prostate !



3 – Lésions :



Des lésions qui saignent et qui ne guérissent pas peuvent indiquer un cancer. Situées sur les lèvres ou dans la bouche, elles révèlent un cancer de la cavité buccale, tandis que leur présence sur la peau annonce un cancer de celle-ci.



4 – Du sang dans l’urine ou dans les selles :



La présence de sang dans l’urine ou dans les selles est un symptôme qui devrait vous mettre la puce à l’oreille. En effet, des urines tachées de sang peuvent révéler un cancer de la prostate ou des reins, alors que des selles sanguinolentes restent l’un des premiers signes du cancer colorectal.



5 – Bosse sous la peau :



La formation d’une petite masse ou bosse dure non douloureuse sous la peau est un signe à ne pas ignorer, car elle peut révéler un cancer. Généralement, les masses de nature cancéreuses ont des contours irréguliers et ne bougent pas quand on les touche avec les doigts.



6 – Indigestion :



Des douleurs abdominales accompagnées d’indigestion, de perte d’appétit ou de brûlures d’estomac sont des signes qu’il ne faut pas prendre à la légère. Il est vrai que dans la majorité des cas, ils n’annoncent qu’un trouble digestif, mais dans d’autres ils peuvent révéler un cancer de l’estomac.



7 – Changement des grains de beauté :



Il est important de surveiller tout changement des grains de beauté, car ces derniers peuvent annoncer un cancer de la peau, également appelé mélanome.

En effet, un grain de beauté dont les bordures ne sont pas bien définies, qui change de taille ou de couleur ou qui saigne, doit faire l’objet d’une consultation médicale urgente.





8 – Augmentation de la pilosité :



Souvent liée au syndrome des ovaires polykystiques, l’augmentation de la pilosité faciale et corporelle peut aussi être le signe d’un cancer de la glande surrénale.



9 – Fatigue :



La fatigue suite à un effort physique ou mental est normale. Par contre, quand elle survient au repos et ne disparait pas après une bonne nuit de sommeil, elle peut révéler une maladie sous-jacente comme le cancer. Ne l’ignorez donc pas !



10 – Toux chronique :



Une toux sèche et chronique, accompagnée de crachat de sang, d’essoufflement ou d’une difficulté à respirer est un signe courant du cancer des poumons.

Généralement, la toux n’est pas prise au sérieux, puisqu’elle est souvent associée à une maladie d’hiver ou à un trouble respiratoire. Or, quand elle persiste, il s’avère important de consulter.



11 – Ganglions gonflés :



Le gonflement d’un ganglion est souvent source d’inquiétude. Généralement, il s’agit d’une affection bénigne due à une blessure ou à une infection dans une zone proche du ganglion gonflé. Mais dans certains cas, les ganglions gonflés peuvent révéler un cancer !

Par exemple, un ganglion gonflé au niveau des aisselles, peut annoncer un cancer du sein.



12 – Perte de poids inexpliquée :



Quand on change ses habitudes alimentaires et fait du sport régulièrement, il est normal de perdre du poids. Cependant, quand la perte de poids survient soudainement et d’une façon inexpliquée, ceci devrait tirer la sonnette d’alarme !

En effet, un amaigrissement brusque peut être causé par un cancer, plus précisément, le cancer du côlon.



13 – Douleurs au niveau du dos :



Ces maux fréquents souvent causés par une maladie rhumatismale peuvent en réalité cacher une maladie sous-jacente comme le cancer des os, de la vessie, du pancréas ou encore de la prostate.



14 – Fièvre :



La fièvre accompagne souvent les maladies d’hiver ou les infections, mais elle peut aussi survenir en cas de cancer. En effet, quand la tumeur grandit et touche un autre organe, elle provoque une fièvre.



15 – Changements au niveau de la peau :



Le cancer de la peau se manifeste généralement par des changements au niveau de l’épiderme. On remarque alors la présence de plaques rouges écailleuses, de masses lisses roses ou rouges ou encore de zones plates de couleur jaune.



santeplusmag