11 citations inspirantes de Malcom X sur la liberté

Ses citations





1) - Si vous ne vous levez pas pour quelque chose, vous tomberez pour n’importe quoi.



2) - Paix et liberté ne peuvent être séparées, car personne ne peut être en paix tant qu’il n’est pas libre



3) - Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs.



4) - Les médias sont les entités les plus puissantes sur terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c’est ça le pouvoir. Parce qu’ils contrôlent l’esprit des masses.



5) - Si vous n’avez pas de critiques, vous n’aurez probablement aucun succès.



6) - Personne ne peut vous donner la liberté. Personne ne peut vous donner l’égalité ou la justice. Si vous êtes un homme, c’est à vous de la prendre.



7) - Les gens ne réalisent pas à quel point un simple livre peut changer toute une vie.



8) - On peut modifier la méthode utilisée pour atteindre un objectif, mais l’objectif, lui, ne varie jamais.



9) - On me dit prêchant la violence, je réponds que c’est un mensonge. Je ne suis pas pour la violence gratuite, mais pour la justice



10) - Il faut reconnaître tout être humain, sans chercher à savoir s’il est blanc, noir, basané ou rouge; lorsque l’on envisage l’humanité comme une seule famille, il ne peut être question d’intégration ni de mariage inter-racial.



11) - Il n’y a pas mieux que l’adversité. Chaque défaite, chaque déchirement, chaque perte, contient sa propre semence, sa propre leçon qui nous permet de faire mieux la fois suivante.