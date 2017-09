10 raisons de mettre du jus de citron partout, tout de suite

Il donne une belle peau



Ça veut dire quoi ? Comme il nettoie en profondeur l’organisme, cela se voit de l’extérieur. La peau est plus nette et éclatante.



Il est anti-âge



Ça veut dire quoi ? La vitamine C du citron protège nos cellules contre le stress oxydatif, donc ralentit le vieillissement de la peau. Le citron, meilleure crème anti-âge ? On vote pour !

Il donne une haleine fraîche



Ça veut dire quoi ? En bain de bouche, le jus de citron élimine les bactéries contenues à l’intérieur de la bouche et donne une haleine fraîche.



Il est gorgé de vitamine C



Ça veut dire quoi ? Le citron est parfait pour se donner un coup de boost au quotidien, doper le système immunitaire et affronter les petits maux de l'hiver grâce à la vitamine C qu'il contient. Une vitamine essentielle, mais qui est aussi très fragile ! Une fois le citron pressé, on le savoure sans tarder.



Il favorise la satiété



Ça veut dire quoi ? La pectine contenue dans le citron est une fibre qui gonfle dans l’estomac au contact de l’eau, et donc favorise la satiété. Ainsi, on fait du bien à son corps tout en régulant son appétit (sans arrêter de manger non plus, cela va sans dire !).



Il est antiseptique et anti-infectieux



Ça veut dire quoi ? Le citron combat la prolifération des microbes et est parfait en cas d’aphtes, ou de maux de gorge.



Il est diurétique



Ça veut dire quoi ? Il favorise l’élimination des liquides. En clair, il fait aller aux toilettes (idéal quand on fait de la rétention d’eau), et emporte aux passages toxines et impuretés.



Il facilite la digestion



Ça veut dire quoi ? Il stimule le foie pour qu’il produise plus de bile, et par conséquent facile la digestion. Idéal après un repas trop copieux.



Il est alcalin



Ça veut dire quoi ? En fait, le citron, malgré son goût acide en bouche, devient alcalin une fois ingéré et rétablit l'équilibre acido-basique de notre corps. Il faut savoir qu'à cause du stress, une mauvaise alimentation, le tabac, ou l’alcool, notre PH à tendance à s'acidifier et cela peut avoir de nombreuses conséquences (accumulation de graisses, troubles du sommeil, problème de peau, etc). Rétablir l'équilibre grâce au jus de citron est donc un excellent réflexe, à adopter au quotidien.





Il a des vertus anticancer



Ça veut dire quoi ? En fait, le limonène, composé contenu dans le zeste du citron, a des propriétés anticancer. On n’hésite donc pas à saupoudrer ses salades, ses smoothies, son fromage blanc, ou encore son ceviche de poisson du précieux zeste, prélevé sur un citron bio.



