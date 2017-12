10 citations sur l’amour qui font du bien

1- Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction



Cette citation d’Antoine de Saint Exupéry célèbre les valeurs de complicité, de générosité du couple. Elle résume à elle seule l’essence de l’amour : partager un quotidien parsemé de bonheur et de difficulté, pouvoir compter l’un sur l’autre en toutes circonstances, s’aimer et prendre le même chemin, avoir les mêmes envies.



2- L’amour triomphe de tout



Cette citation de Virgile montre les pouvoirs de l’amour. L’amour est plus fort que tout, il aide à se dépasser et à affronter les difficultés. Ne dit-on pas que l’amour donne des ailes ? C’est aussi le sens du mythe de Tristan et Yseult. L’amour triomphe de tout, y compris de la mort, car il est puissant et éternel.



3- Le plaisir des disputes, c’est de faire la paix



Les petits défauts de votre conjoint ont tendance à vous énerver ? Vous vous disputez pour des broutilles ? Cette citation d’Alfred de Musset va vous aider à relativiser. Vivre en couple, c’est faire des concessions et accepter les différences et les défauts de l’autre. Une vie de couple se construit avec patience.



4- L’amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec l’âme



Le véritable amour est profond et intérieur. Il ne se limite pas à l’apparence physique. C’est l’âme qui permet de sonder. L’amour, c’est la rencontre de deux âmes qui s’accordent, comme le montre cette citation de William Shakespeare.



5- Car vois-tu, chaque jour, je t’aime davantage. Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain



Au quotidien, on a tendance à oublier de dire je t’aime ! Et pourtant, ces mots sont importants, comme le souligne cette citation de Rosemonde Gérard. Dire je t’aime à quelqu’un c’est entretenir la flamme, lui rappeler qu’il compte pour nous et qu’il tient une place importante dans notre vie.



6- L’amour est toujours devant vous. Aimez !



Cette citation d’André Gide résonne comme une injonction. Il est important d’ouvrir son cœur, de croire en l’amour. Même blessé, l’amour reste possible, à portée de main si vous lui laissez une chance.



7- J’aimai, je fus aimé, c’est assez pour ma tombe



Cette citation d’Alphonse de Lamartine révèle tout le charme de l’amour. Il se suffit à lui-même. Réussir sa vie, c’est avoir accueilli dans sa vie l’amour, d’avoir aimé et été aimé.



8- L’amour est cette merveilleuse chance qu’un autre vous aime encore quand vous ne pouvez plus vous aimer vous-même



L’amour peut faire des miracles. Cette phrase de Jean Guéhenno révèle tout le potentiel et la force de l’amour. Si vous éprouvez du dégoût pour vous-mêmes, que vous souffrez, vous pouvez compter sur l’amour de l’autre pour vous soutenir, vous guider.



9- Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous



Cette citation de Paul Verlaine réchauffe le cœur ! L’amour, c’est considérer l’autre comme unique, le choyer comme une pierre précieuse, c’est se senti désiré pour ce que que l’on est !



10 - Aimer est aussi Action



Quand on aime, on est content de faire plaisir à l’autre. L’amour se traduit par des actes comme le souligne Alexis Léger. S’entraider, se soutenir, s’offrir des petits cadeaux, autant d’actes généreux.