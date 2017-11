10 avantages à ne pas vivre avec son partenaire

On y voit bien souvent que des avantages : être tout le temps avec chéri, ne payer qu’un loyer… Mais de plus en plus de couples adoptent la méthode de la non-cohabitation. Parfois parce que vivre sans arrêt l’un sur l’autre met en péril le couple, parfois pour des raisons professionnelles, parfois par choix pour mieux s’affirmer. Et croyez-nous, il y a des avantages à ne pas vivre sous le même toit que chéri !



Le mystère dure plus longtemps



Quand on fait le choix de ne pas vivre avec son chéri, on sait que l’on préservera toujours une part de mystère. Certains couples vont au petit coin la porte ouverte, mais vous n’avez pas encore franchi ce cap là, par exemple. Et quand le mystère est entretenu, cela peut vite aller de pair avec le désir.



Vous profitez de votre lit toute seule



Et on est bien d’accord, c’est votre petit bonheur. Au moins quelques nuits par semaine, vous avez le loisir de vous étaler dans votre lit, de vous enrouler dans votre couette et de ne pas avoir trop chaud quand il est là (sauf en hiver, c’est quand même pratique une bouillote humaine)



Vous avez envie qu’il vous manque



En vivant avec lui, vous vous rendez compte qu’il ne vous manque plus. Bien sûr vous êtes heureuse de le retrouver le soir, après le boulot, mais ce n’est plus comme avant. Le temps où vous passiez deux jours sans vous voir et que l’idée de le revoir après tout ce temps vous comblait de bonheur, vous manque.



Vous pouvez bouder dans votre coin en cas de dispute



En cohabitation, on n’est jamais à l’abri d’une dispute. Et si vous n’avez pas envie de vous retrouver en chien de faïence avec celui qui est à l’origine de votre énervement, vous pouvez toujours vous réfugier dans votre cocon.Vous pouvez organiser des soirées à thème chez vousVous pouvez inviter vos copines pour une soirée sushis-potins sans avoir à négocier, pendant que lui fait sa soirée rugby-pizza-bière avec toute son équipe de rugby chez lui.



Vous n’êtes pas envahie par ses affaires



En vous installant avec lui, vous n’aviez pas prévu qu’il y aurait autant de pizzas dans le frigo, et que le bureau se transforme en véritable antre de gamer. Imaginez l’espace que vous auriez pour vous exprimer sans tout ça !

Vous ne vous prendrez pas la tête pour l’argent



Finies les discussions tue l’amour sur le loyer, EDF ou les courses.



Vous évitez les compromis



Peut-être que vivre séparément est un compromis. Mais la cohabitation entraîne de nombreux compromis, certains prennent de grosses proportions. Vous n’avez pas envie de ça, vous avez besoin que votre couple fonctionne sans que l’un ou l’autre ne soit brimé.



Vous pouvez prendre du temps pour vous



C’est important, dans un couple, de prendre du temps pour souffler loin de l’autre. Vivre tout le temps avec la même personne, surtout après une longue période de célibat, peut paniquer un peu parfois. Se retrouver un peu seule peut faire du bien pour faire des choses qu’on appréciait de faire avant de rencontrer chéri.



Vous pouvez vous affirmer



Tout d’un coup quand on se met en couple, le « nous » empiète sur le « je ». N’oubliez pas que vous êtes un individu à part entière avec une personnalité propre et que vous avez besoin de faire des choses sans avoir l’aval de votre partenaire. Vous pouvez ainsi avoir votre espace où vous pouvez vous exprimer complètement.