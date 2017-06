10 VRAIS conseils pour bien dormir quand il fait chaud

1) MANGER LÉGER



Inutile de préciser de bien vous hydrater… En revanche, préférez des assiettes froides et légères (salades, fruits et légumes ...) afin de faciliter la digestion, primordiale à une bonne nuit de sommeil. De plus, cela vous évitera d’allumer le gaz et donc de générer de la chaleur dans la maison.



2) PRENDRE UNE DOUCHE TIÈDE



Avant de dormir, accordez-vous une bonne douche tiède qui fera baisser la température du corps et accessoirement vous débarrassera de la désagréable sensation « peau qui colle ». Pour plus d’efficacité, couchez-vous sans vous sécher. Attention toutefois, une douche trop froide ralentira la digestion et poussera le corps à fabriquer de la chaleur.



Durant la nuit, n’hésitez pas à vous vaporiser d’eau à l’aide d’un brumisateur ou à appliquer des poches de froid aux extrémités du corps (front, poignet, cheville…).



3) HUMIDIFIER LA CHAMBRE



Le meilleur moyen de passer une nuit au frais, reste encore de dormir dans une pièce humide. Pour cela, plusieurs techniques s’offrent à vous :



-Un vieux remède de grand-mère consiste à suspendre une serviette mouillée et essorée à la fenêtre. En s’évaporant à l’air, l’eau atténuera la chaleur.



-Si vous possédez un ventilateur, disposez devant lui une bouteille d’eau glacée. De cette façon, l’air qui en sortira sera encore plus frais.



-Vaporiser de l’eau sur les rideaux. A chaque courant d’air, la chambre ne sera que plus fraîche.



4) COUCHEZ-VOUS PLUS TARD



Lorsqu’il fait très chaud, on a tendance à se réveiller plusieurs fois dans la nuit. En ce sens, mieux vaut se mettre au lit plus tard que d’habitude et privilégier un sommeil court mais réparateur.



5) GARE À L’AIR CONDITIONNÉ



Attention, la clim est une fausse bonne amie pour contrer la canicule. Sur le moment, la sensation de fraicheur et de bien-être est jouissive mais sur le long terme, l’air conditionné a tendance à provoquer des maux de gorge ou de tête. Idem pour les ventilateurs. Afin de limiter les effets secondaires, évitez de les tourner vers vous durant la nuit et dirigez les plutôt vers une fenêtre. De plus, cette technique permettra de mieux aérer la pièce.



6) PRIVILÉGIEZ DES DRAPS EN COTON



En cas de forte chaleur, bannissez complètement les parures de lit en soie, satin et autres matières synthétiques. Choisissez des draps en coton qui collent moins à la peau et laissent mieux circuler l’air.



Contrairement à ce que l’on pourrait penser, s’endormir dans le plus simple appareil n’est pas la meilleure solution. Nu, le corps n’évacue pas la transpiration alors qu’un t-shirt et un short viendront l’absorber. Là encore, favorisez le coton.



7) DORMEZ À MÊME LE SOL



La chaleur a tendance à remonter vers le haut… De ce fait, si vous avez la chance de vous trouver dans une grande maison, changez vos habitudes et descendez d’un étage. Et au cas où vous dormez sur une mezzanine, installez votre matelas au sol les jours de canicule.



8) LA TECHNIQUE ÉGYPTIENNE



Cette vieille méthode toute simple consiste à utiliser un drap mouillé en guise de couverture. Pour se faire, baignez le dans l’eau puis essorez-le de manière à ce qu’il ne goutte (dans le tambour d’une machine à laver par exemple). Idéal pour rafraichir le corps tout au long de la nuit.



9) PRÉPAREZ-VOUS UNE INFUSION OU UN LAIT CHAUD



Dans la veine de la douche froide, les boissons tout droit sorties du réfrigérateur ne sont pas les plus rafraichissantes ! Faites-vous plutôt une bonne infusion ou un laid chaud qui réguleront la température du corps.



10) DÉBRANCHEZ LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES



Tout ce qui consomme de l’électricité augmente forcément la température de la pièce. Prenez l’habitude d’éteindre et de débranchez tous les appareils électroniques qui ne vous serviront pas (ordinateur, halogène, …).